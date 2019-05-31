Новости версия для печати В мае вступили в силу новые правила ОМС Сейчас законодательный акт изучается страховыми компаниями и медицинскими учреждениями. О том, что измениться в жизни обычных граждан после принятия документа, в материале Елены Литинской.



По новым правилам упрощается процедура оформления полиса ОМС. Теперь заявление о выборе и замене страховой медицинской организации граждане могут подать через Единый портал госуслуг или официальный сайт территориального фонда ОМС.



Наталья Каверина, замдиректора ТФОМС по Орловской области: «Полис ОМС оформляется в двух вариантах - в форме бумажного бланка и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации. При этом срок действия временного свидетельства, которое выдается гражданину на время изготовления полиса, увеличивается с 30 до 45 рабочих дней. Ранее выданные полисы замены не требуют».

Новые правила усиливают роль страховых медицинских организаций в работе с населением. Они должны оказывать информационную поддержку застрахованных лиц на всех этапах медицинской помощи и даже защищать их права. Этим занимаются специальные страховые представители трех уровней.



Анна Другова, замдиректора страховой компании по экспертизе: «Страховые представители сообщат адреса медицинских организаций, которые работают в системе ОМС, куда и как можно прикрепиться для постоянного наблюдения, сообщат застрахованным лицам о необходимости прохождения профилактических осмотров, диспансеризации с помощью телефонного звонка или SMS-оповещения. Если профосмотр или диспансеризация не пройдены, то постараются выяснить причины и повторно проинформируют о необходимости обследования».

Поликлиники также делают все, чтобы упростить для граждан прохождение бесплатной диспансеризации. В поликлинике Заводского района, например, можно пройти обследование и в субботу с 9 до 16, и не через регистратуру.



Ольга Жданова, зам. главврача поликлиники № 3 по медицинской части: «Орловцы могут самостоятельно без записи прийти в 1 доврачебный кабинет и выразить свое желание. В настоящее время, с 1 июня будет организовано проведение маммографических исследований по субботам, и всех остальных обследований».

Особенно пристальное внимание уделено сопровождению пациентов с онкологическими заболеваниями. Страховые представители будут жестко контролировать сроки установления диагноза и процесс лечения. А также разбирать жалобы пациентов на медиков и проводить экспертизы.



Анна Другова, замдиректора по экспертизе страхорой компании: «Также страховые представители любой страховой медицинской компании помогут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе из ведущих центров нашей страны с помощью телемедицинских технологий. Это право больного на второе мнение».

Предусмотренные в правилах новшества должны сделать медицинскую помощь более качественной, а права пациентов - более защищенными.



Более подробно об изменениях в законодательстве мы будем рассказывать в программе «Пульс». Кроме того узнать информацию можно, позвонив по телефону, который указан на вашем страховом полисе.









Елена Литинская

31 мая 2019 года







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