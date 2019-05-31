Новости версия для печати В Орловской области МЧС проводит приемку детских оздоровительных учреждений Проверят два санатория и 12 загородных лагерей. И ни один из них не начнет работу без положительной визы пожарных. Сегодня наша съемочная группа вместе с проверяющими посетила два загородных лагеря.



Помимо пожарной сигнализации и системы оповещения, инспекторы проверили средства пожаротушения, эвакуационные выходы, а также источники пожарного водоснабжения. Незадолго до приемки, говорят в МЧС, некоторые шероховатости в противопожарной защите лагеря были, но руководству «Ветерка» удалось их вовремя устранить.



Не пропуская ни одного помещения, инспектор в составе комиссии обходит всю территорию лагеря. Лагерь приемку прошел, но этого мало: режим противопожарной безопасности придется соблюдать на протяжении всех четырех смен, каждая примет до 200 мальчишек и девчонок. А сотрудники Госпожнадзора сюда наведаются еще не раз.



Игорь Сверчков, врио начальника отдела надзорной деятельности по Орловскому району ГУ МЧС России по Орловской области: «В течение сезона каждую смену мы приезжаем, проводим мероприятия с детьми, с сотрудниками».

А вот лагерь «Лесная поляна» попадает под двойной инспекторский надзор. Помимо пожарных его принимают еще и сотрудники центра ГИМС.



Андрей Капустин, инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Смотрим наличие спасательных средств и спасателей, так как здесь оборудован бассейн для купания детей».

Кроме всего прочего, персонал и вожатые всех орловских лагерей прошли многократные инструктажи на случай любых внештатных ситуаций.









Иван Суверин

31 мая 2019 года







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