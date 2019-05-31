Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
31.05.2019
20:45:47
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Сегодня в администрации Орловской области прошла презентация губернаторского проекта «Просто бизнес»

Андрей Клычков предложил взяться за его реализацию в своем инвестиционном послании. Главная цель - создание новых рабочих мест. К концу этого года их должно быть не меньше полутысячи. А что самое главное - проект может сделать настоящим бизнесменом абсолютно любого жителя региона.

Первой презентацию проекта увидела экспертная комиссия, в состав которой вошли представители муниципальных образований области. Реализовывать его будет центр поддержки предпринимательства, специалисты которого и будут оказывать услуги по поддержке начинающих бизнесменов. 30 новобранцев, кстати, уже присоединились к проекту - например, в его рамках была создана пекарня, мастерская по ремонту оборудования и ряд организаций, оказывающих различные услуги. Специалисты отмечают, «Просто бизнес» станет уникальным механизмом, который максимально облегчит не только процедуру создания и ведения бизнеса, но и поможет энтузиастам определиться с направлением самого дела. При этом им будет гарантирована четкая навигация по механизмам государственной поддержки, которых, в рамках проекта, предусмотрено много - от разработки логотипа до кадровой поддержки.

Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области:  «Мы готовы оказать предпринимателям все виды государственной поддержки, в том числе льготное кредитование, помощь с регистрацией, помощь в разработке бизнес-плана для начала собственного дела. А также любые другие услуги, которые потребуются предпринимателям, чтобы начать своё дело с нуля».



Антон Киселёв
31 мая 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта