Новости версия для печати Сегодня в администрации Орловской области прошла презентация губернаторского проекта «Просто бизнес» Андрей Клычков предложил взяться за его реализацию в своем инвестиционном послании. Главная цель - создание новых рабочих мест. К концу этого года их должно быть не меньше полутысячи. А что самое главное - проект может сделать настоящим бизнесменом абсолютно любого жителя региона.



Первой презентацию проекта увидела экспертная комиссия, в состав которой вошли представители муниципальных образований области. Реализовывать его будет центр поддержки предпринимательства, специалисты которого и будут оказывать услуги по поддержке начинающих бизнесменов. 30 новобранцев, кстати, уже присоединились к проекту - например, в его рамках была создана пекарня, мастерская по ремонту оборудования и ряд организаций, оказывающих различные услуги. Специалисты отмечают, «Просто бизнес» станет уникальным механизмом, который максимально облегчит не только процедуру создания и ведения бизнеса, но и поможет энтузиастам определиться с направлением самого дела. При этом им будет гарантирована четкая навигация по механизмам государственной поддержки, которых, в рамках проекта, предусмотрено много - от разработки логотипа до кадровой поддержки.



Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Мы готовы оказать предпринимателям все виды государственной поддержки, в том числе льготное кредитование, помощь с регистрацией, помощь в разработке бизнес-плана для начала собственного дела. А также любые другие услуги, которые потребуются предпринимателям, чтобы начать своё дело с нуля».





Антон Киселёв

31 мая 2019 года







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