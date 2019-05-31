Новости версия для печати В Орле на переходе у поликлиники № 3 под машину попал подросток Попасть в ДТП в каком-нибудь десятке метров от травмпункта - в некотором роде везение. Именно это и случилось с подростком-пешеходом. Неотложную помощь молодому человеку начали оказывать немедленно. Он получил ушибы и ссадины. Медики также предположили у него перелом ноги.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Примерно в 14:30 водитель, управляя автомобилем «Киа», следовал в районе дома № 32 по улице Комсомольской города Орла. На регулируемом пешеходном переходе произошел наезд на пешехода - мальчика 2002 года рождения. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения».

Краеугольным камнем для полицейского расследования будет определение сигналов светофора на момент происшествия для каждого из участников ДТП. По словам водителя «Киа», он ехал на разрешающий. Пока у инспекторов противоречивые данные относительно случившегося. Возможно, им понадобятся видеозаписи и свидетельские показания. Третью поликлинику пострадавший покинул на носилках скорой помощи. Подростка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.









Иван Суверин

31 мая 2019 года







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