Новости версия для печати Орловские барабанщицы попали в Книгу рекордов Гиннеса На днях в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд на самое громкое и продолжительное крещендо. Своими впечатлениями поделились участницы ансамбля «Триумф» и его руководитель Инна Шевцова.



Студенческому ансамблю барабанщиц «Триумф» исполнилось три года. За это время он уже успел стать популярным не только в Орле, но и в Санкт-Петербурге. Уже второй раз девушки прошли отбор и приняли участие в параде барабанщиков в северной столице. Претендентам разослали партитуры с произведениями, которые написали специально к параду. Их нужно было выучить и представить. И орловчанки с достоинством прошли этот отбор. Из 1300 участников для установки рекорда отобрали лишь 500.



Инна Шевцова, руководитель ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Я была так горда ими! Потому что были ансамбли, которые играли элементарные вещи, просто ритм отбивали. Наши играли все! И они - не музыканты, но они это сделали, они с этим справились. В финальной точке - мурашки по коже».

11 минут непрерывной барабанной дроби - это было нелегко, но, по мнению «триумфаторов», того стоило.



Ольга Шамрина, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Руки в таком напряжении, а останавливаться нельзя - везде камеры, и если я остановлюсь, то будет некрасиво. И все 11 минут пришлось играть. Тяжело, если честно».

Диана Сабирова, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Мы это сделали, мы стали частью этого рекорда. Мы этим гордимся. Получили сертификат, это память на всю жизнь. Можно будет рассказывать своим детям и внукам, что мы участвовали в рекорде Гиннеса».

Высокие, красивые, с хорошим чувством ритма - в барабанщицы берут только тех, кто соответствует этим требованиям. Некоторые девушки барабан взяли в руки впервые, придя в «Триумф», а некоторых вполне можно назвать профессионалами.



Карина Еськова, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Я всегда играла на барабанах в музыкальной школе, и в детстве играла в оркестре, поэтому я была рада, что в университете решили создать ансамбль барабанщиц. Это для меня очень интересно, потому что я люблю и танцевать и играть, а здесь это можно объединить».

Еще одно требование к претендентам – «чтобы костюмчик сидел». Кивера и мундиры от известного орловского дизайнера рассчитаны только на стройных, но сильных девушек, желательно с длинными волосами.



Елена Сосорева, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Барабан весит четыре килограмма, когда на поясе висит, то не тяжело. А вот почему нас кивера не падают? Есть секрет. Завязываем волосы в пучок и продеваем в отверстие в подкладке головного убора».

Костюмов - немало, а в студенческой среде текучка. После окончания вуза многие покинут ансамбль, поэтому здесь всегда рады новым претендентам, соответствующим требованиям и готовым выступать с триумфом.









Татьяна Тимохина

31 мая 2019 года







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