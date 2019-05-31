Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
31.05.2019
20:46:24
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Орловские барабанщицы попали в Книгу рекордов Гиннеса

На днях в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд на самое громкое и продолжительное крещендо. Своими впечатлениями поделились участницы ансамбля «Триумф» и его руководитель Инна Шевцова.

Студенческому ансамблю барабанщиц «Триумф» исполнилось три года. За это время он уже успел стать популярным не только в Орле, но и в Санкт-Петербурге. Уже второй раз девушки прошли отбор и приняли участие в параде барабанщиков в северной столице. Претендентам разослали партитуры с произведениями, которые написали специально к параду. Их нужно было выучить и представить. И орловчанки с достоинством прошли этот отбор. Из 1300 участников для установки рекорда отобрали лишь 500.

Инна Шевцова, руководитель ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Я была так горда ими! Потому что были ансамбли, которые играли элементарные вещи, просто ритм отбивали. Наши играли все! И они - не музыканты, но они это сделали, они с этим справились. В финальной точке - мурашки по коже».

11 минут непрерывной барабанной дроби - это было нелегко, но, по мнению «триумфаторов», того стоило.

Ольга Шамрина, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Руки в таком напряжении, а останавливаться нельзя - везде камеры, и если я остановлюсь, то будет некрасиво. И все 11 минут пришлось играть. Тяжело, если честно».

Диана Сабирова, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Мы это сделали, мы стали частью этого рекорда. Мы этим гордимся. Получили сертификат, это память на всю жизнь. Можно будет рассказывать своим детям и внукам, что мы участвовали в рекорде Гиннеса».

Высокие, красивые, с хорошим чувством ритма - в барабанщицы берут только тех, кто соответствует этим требованиям. Некоторые девушки барабан взяли в руки впервые, придя в «Триумф», а некоторых вполне можно назвать профессионалами.

Карина Еськова, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Я всегда играла на барабанах в музыкальной школе, и в детстве играла в оркестре, поэтому я была рада, что в университете решили создать ансамбль барабанщиц. Это для меня очень интересно, потому что я люблю и танцевать и играть, а здесь это можно объединить».

Еще одно требование к претендентам – «чтобы костюмчик сидел». Кивера и мундиры от известного орловского дизайнера рассчитаны только на стройных, но сильных девушек, желательно с длинными волосами.

Елена Сосорева, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Барабан весит четыре килограмма, когда на поясе висит, то не тяжело. А вот почему нас кивера не падают? Есть секрет. Завязываем волосы в пучок и продеваем в отверстие в подкладке головного убора».

Костюмов - немало, а в студенческой среде текучка. После окончания вуза многие покинут ансамбль, поэтому здесь всегда рады новым претендентам, соответствующим требованиям и готовым выступать с триумфом.




Татьяна Тимохина
31 мая 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта