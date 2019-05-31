Новости версия для печати Большие цели маленького Богдана Начинать с нуля всегда сложно. Это знают родители маленького Богдана Косынкина. У мальчика - диагноз ДЦП. А сегодня ему исполнилось шесть лет. И взрослые подарили полезный подарок - беговую дорожку.



Диагноз ДЦП маленькому Богдану Косынкину поставили практически сразу после рождения. Но ни он, ни его родители не сдались, а начали активную борьбу с болезнью.



Диана Косынкина, мама Богдана: «Для того чтобы развивать ребенка, необходимы специальные технические средства. И не все средства есть в перечне медицинского обеспечения для таких детей».

За помощью семья Косынкиных обратилась в областной департамент социальной защиты. Представители власти вместе со спонсорами постарались, чтобы желание мальчика было исполнено вовремя.



Александр Востриков, замруководителя департамента соцзащиты Орловской области: «Физическая нагрузка является основной движущей силой в реабилитации. Без нагрузки реабилитации не будет. Богдану это крайне необходимо».

Полезный подарок Богдану вручили в день рождения. Есть у мальчика спортивная мечта - он хочет посвятить себя боевым видам спорта. Есть и примеры для подражания - прославленные боксеры и рукопашники: Александр Поветкин, Александр Шлеменко и Вячеслав Василевский. В канун Дня защиты детей хочется, чтобы каждый ребенок получил шанс для исполнения мечты. Какой бы большой или маленькой она не была.









Анастасия Дорохова

31 мая 2019 года







На главную страницу





