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Сегодня состоялась 36 сессия орловского Облсовета

Депутаты рассмотрели 26 вопросов.

Повестка 36-й сессии орловского Облсовета никаких горячих дебатов не предполагала. Так и было. Вначале. Первые семь поправок прошли во втором чтении, в штатном режиме. А вот дальше активность народных избранников резко возросла. Поводом стало обсуждение вопроса о внесении изменений в закон о налоге на имущество организаций. Чтобы сделать инвестиционный климат в регионе более комфортным, правительство предложило для резидентов на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» установить пониженную ставку на имущество и прибыль.

Сергей Антонцев, руководитель департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Предлагается в течение 5 лет установить ставку на прибыль в размере 5%, в течение последующих 5 налоговых периодов установить ставку в размере 10%».

Снизить нагрузку на бизнес депутаты не против, но настаивают на конкретике.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в орловском Облсовете: «Мы не слышим конкретно - кто, какие резиденты, какие инвесторы придут к нам в Орловскую область. Поступают жалобы и обращения, что там нет земли, нет соответствующих коммуникаций, инфраструктуры, чтобы люди могли придти и работать. Мы, как всегда, надеемся на лучшее, а готовимся к худшему - в плане инвесторов».

На реальных производствах и рабочих местах настаивают и справедливороссы.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в орловском Облсовете: «Нас не удовлетворяют такие цифры, когда нам говорят, что за 2018 год создано всего 600 рабочих мест. Мы сегодня рекомендуем усилить работу в этом направлении, потому что Орел и Орловская область сегодня очень нуждается в рабочих местах».

Развитию инвестиционной деятельности в регионе должны поспособствовать сразу четыре региональных законопроекта. Высказав предложения и пожелания, депутаты приняли их в первом чтении.

Не менее эмоциональным выдался и «Правительственный час», на нем докладывали о работе по переходу на цифровое ТВ. Официальные 97% готовности народных избранников не убедили.

Михаил Вдовин, руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в орловском Облсовете: «Я могу предположить, что доклад, который прозвучал из уст чиновника с трибуны, весьма сильно оптимистический. Я думаю, что у людей все-таки возникнут проблемы с цифровым телевидением, поэтому депутатов сильно это беспокоит. Нужно работать с каждым человеком».

В то, что всё и везде пройдет гладко, не верят и коммунисты.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в орловском Облсовете: «Проблем для жителей прибавилось очень много. Нужно было главам поселений собирать жителей и объяснять, в каких случаях куда звонить, кто на что имеет право, это не везде сделано».

Однако руководитель департамента информационных технологий Александр Пилипенко заверил, что любые сложности, которые могут возникнуть у населения при переходе на цифровое ТВ, будут решаться оперативно. На местах готовы команды волонтеров, работает колл-центр, а в торговой сети и отделениях Почты России в наличии достаточное количество приставок стоимостью до тысячи рублей.


Оксана Гранн
31 мая 2019 года

 


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