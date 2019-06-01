Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- ДТП в шаге от травмпункта. Серьезные травмы стали причиной госпитализации подростка.



- «Цифра» к нам приходит. Об отключении аналогового вещания говорили сегодня на Облсовете.



- «Триумф» до Гиннеса довёл. Орловские барабанщицы вошли в Книгу рекордов.



- Большие цели маленького Богдана. В свой день рождения он стал на шаг ближе к мечте.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

31 мая 2019 года







На главную страницу





