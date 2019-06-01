Сегодня – Международный День защиты детей

|
суббота
1.06.2019
9:31:38
|
|
Сегодня – Международный День защиты детейОн был учрежден в 1949 году. Первый раз отметили этот день в 1950 году в 51-й стране мира. С тех пор отмечается ежегодно.
Этот день — не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками, который взрослые устраивают для детей, но и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка.
Ежегодно Международный День защиты детей отмечается и в Орловской области. О мероприятиях, которые пройдут в областном центре, мы жно узнать здесь.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта