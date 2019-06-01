Новости версия для печати Сегодня – Международный День защиты детей Он был учрежден в 1949 году. Первый раз отметили этот день в 1950 году в 51-й стране мира. С тех пор отмечается ежегодно.



Этот день — не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками, который взрослые устраивают для детей, но и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка.



Ежегодно Международный День защиты детей отмечается и в Орловской области. О мероприятиях, которые пройдут в областном центре, мы жно узнать здесь.





Орловское Информбюро

1 июня 2019 года







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