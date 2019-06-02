Орловская «зелень» в цифрах: в Орле посчитали деревья и кустарники

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воскресенье
2.06.2019
21:46:04
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Орловская «зелень» в цифрах: в Орле посчитали деревья и кустарникиО работе МУП «Зеленстрой» говорили на рабочем совещании в городской администрации.
Работа по озеленению города ведется в течение весны и будет продолжена летом. Работники МУП «Зеленстрой» уже высадили более сотни саженцев клена и рябин в скверах города, обрезали и привели в порядок без малого пять тысяч крон кустарников. Отмечается, что работы на городских клумбах выполнены в полном объеме.
Кроме высаживания новых деревьев, коммунальщики очищают места от больных и аварийных деревьев. Так, за прошедший период сотрудники «Зеленстроя» уже срезали 147 сухих и аварийных деревьев и 800 веток. Впрочем, не все больные деревья подвергаются сносу. Так, для лечения и профилактики на 250 каштановых деревьях в городе установлены 500 ловушек. Сделаны уколы в виде инъекций в количестве 500 штук в стволы деревьев, сообщает сайт городской администрации.
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