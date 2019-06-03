Новости версия для печати Сегодня в Орловской области отключат аналоговое телевизионное вещание Орловщина полностью переходит на цифровой формат. К этому событию область готовилась не один месяц, и буквально через несколько часов начнется новая эра в эпохе ТВ.



Вы сможете своими глазами увидеть все этапы отключения в реальном времени - в 11:25 начнется прямой эфир программы «Вести-Орел» на телеканале "Россия" и на сайте "Орловское Информбюро".



Прямо из нашей студии мы будем следить за тем, как происходит процесс в разных районах нашей области.







Мария Семак

3 июня 2019 года







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