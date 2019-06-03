Новости версия для печати Сегодня орловские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку Всего за парты сядут больше трех тысяч человек.



Работают 27 пунктов приема ЕГЭ, кроме того четыре надомных – для детей с ограниченными физическими возможностями.



Решили получить аттестат о полном школьном образовании и некоторые заключенные – в Орловской области для этого оборудовано три пункта.



Русский язык – обязательный предмет, оценка за него идет в аттестат.





Мария Семак

3 июня 2019 года







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