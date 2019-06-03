Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
3.06.2019
17:40:58
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 26 ДТП

Из них шесть ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили телесные повреждения, два человека погибли.

1 июня в поселке Покровское Свердловского района 05:00 водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял скутером «Pioneer-Pegas», двигался по ул. Лесная и в районе дома №1, не справившись с управлением, допустил падение со скутера. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. От госпитализации отказался.

1 июня в 13:30 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на женщину, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении, в результате чего пешеход получила телесные повреждения.

2 июня в 09:30 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», двигался по автодороге Залегощь – Красное - Верхнее Скворчее в направлении на 6 км допустил съезд с последующим съездом в кювет. По дороге в Залегощенскую ЦРБ водитель скончался.

2 июня в 20:57 водитель, управляя автомобилем «УАЗ-330302», двигался по автодороге Орел - Тамбов и в районе 53 км допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21124» под управлением водителя 1980г.р. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21124» от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. Пассажир «УАЗ-330302» - женщина 1984 г.р. - получила телесные повреждения, не госпитализирована.


Орловское Информбюро
3 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта