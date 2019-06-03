Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 26 ДТП Из них шесть ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили телесные повреждения, два человека погибли.



1 июня в поселке Покровское Свердловского района 05:00 водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял скутером «Pioneer-Pegas», двигался по ул. Лесная и в районе дома №1, не справившись с управлением, допустил падение со скутера. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. От госпитализации отказался.



1 июня в 13:30 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на женщину, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении, в результате чего пешеход получила телесные повреждения.



2 июня в 09:30 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», двигался по автодороге Залегощь – Красное - Верхнее Скворчее в направлении на 6 км допустил съезд с последующим съездом в кювет. По дороге в Залегощенскую ЦРБ водитель скончался.



2 июня в 20:57 водитель, управляя автомобилем «УАЗ-330302», двигался по автодороге Орел - Тамбов и в районе 53 км допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21124» под управлением водителя 1980г.р. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21124» от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. Пассажир «УАЗ-330302» - женщина 1984 г.р. - получила телесные повреждения, не госпитализирована.





Орловское Информбюро

3 июня 2019 года







На главную страницу





