Новости версия для печати В Орле может появиться новое лечебное учреждение Речь идет о расширении орловского онкодиспансера.



Соответствующее постановление было размещено на сайте орловской областной администрации. Как отмечается в документе, новый корпус будет рассчитан на 140 коек. Работы по возведению здания должны завершиться в 2021 году. На строительство будет потрачено без малого 1,3 млрд рублей. Практически вся сумма поступит в регион из федерального бюджета.





Анастасия Дорохова

3 июня 2019 года







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