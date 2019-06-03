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В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка «Бумажное диво»

На выставке представлено более 150 работ мастеров из разных стран и континентов, и все работы с ярким национальным колоритом.

Такая выставка в музее проходит впервые. Большинство работ предоставлено Домодевским историко-художественным музеем. Это лишь небольшая часть уникальной коллекции, которую научный сотрудник этого музея Ася Петриченко унаследовала от своего отца. Работы выполнены в разных техниках. Большинство экспонатов сделаны с помощью острых ножей или ножниц.

Ася Петреченко, научный сотрудник Домодедовского историко-художественного музея: «Ножницы мастера подбирают под свою руку, например польские мастерицы до сих пор используют ножницы для стрижки овец. Это огромные ножницы, но им это удобно».

Коллекция - уникальная, так как соединила работы из разных стран мира. Похожие символы и сюжеты мастера разных наций представляют по-своему. В музее изобразительных искусств выставка будет работать до конца июня.

Светлана Яворская, художник-искусствовед: «Мы все знаем только про снежинки, в крайнем случае, видели бумажные цветы на венках невесты или на кладбищах. В общем, в России об искусстве вырезания знают очень мало. На самом деле наша традиция насчитывает более 500 лет, и самый старый памятник Европе это Тверской сборник, который хранится в Тверском архиве, это первый памятник Европе - вырезные рамки из бумаги».





Татьяна Тимохина
3 июня 2019 года

 


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