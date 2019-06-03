Новости версия для печати Завершился экзамен по русскому языку Это самый массовый и обязательный экзамен для выпускников школ. В Орловской области, по данным регионального центра оценки качества образования, за парты сели больше трех тысяч 11-классников.



Во всех 27 пунктах приема ЕГЭ велось видеонаблюдение, комплекты заданий печатались на месте, в аудиториях. Продолжительность экзамена - три с половиной часа. Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий. Минимальное количество баллов для получения аттестата по русскому языку - 24. Результаты станут известны после 13 июня.





Надежда Невматулина

3 июня 2019 года







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