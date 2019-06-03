Новости версия для печати Орловские сельхозтоваропроизводители получат треть миллиарда в качестве господдержки в ближайшие 5 лет Первый трансферт из федерального центра в размере 30 миллионов придёт уже в этом году.



Финансы будут выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который будет реализовываться в нашем регионе через проект «Создание системы поддержки фермеров и развитии сельской кооперации».



Конечная цель нацпроекта - создание к 2024 году больше полутысячи новых малых и средних сельхозпредприятий. Иначе говоря, это больше 126 тысяч новых рабочих мест. Сейчас областным правительством разработано три стимулирующих механизма, через которые можно воспользоваться господдержкой, - это грант «Агростартап» для новичков в сельхозбизнесе, субсидии для потребкооперативов и субсидии для центров, выпускающих специалистов для работы в сельском хозяйстве. Показатели, которых регион должен добиться в этом году, почти достигнуты. По информации руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области Сергея Борзенкова, девять новых КФК должны получить поддержку в этом году. На сегодняшний день уже зарегистрировано восемь хозяйств. Также продолжается работа по созданию кооперативов в Должанском, Колпнянском, Покровском районах Орловской области.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Каждый рубль господдержки должен найти своего получателя. Мы должны, помимо того, что определять, кто получает, контролировать использование этих денежных средств. Каждое фермерское хозяйство должно иметь возможность воспользоваться господдержкой или вступить в сельхозкооператив, получить грамотную консультацию по всем волнующим их вопросам».





Антон Киселёв

3 июня 2019 года







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