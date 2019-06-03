Новости версия для печати Орловчанки – призеры Первенства России по боксу Успехи спортсменок улучшили позиции сборной в командном рейтинге.



Орловскую область на национальном турнире представили Ангелина Симакова и Светлана Тувакова. Ангелина Симакова провела на турнире два поединка. В стартовом бою девушка досрочно одержала победу над соперницей из Северо-Кавказского федерального округа. В борьбе за золотую медаль Ангелина Симакова по очкам уступила представительнице Сибирского федерального округа. Светлана Тувакова в борьбе за третье место уступила по очкам москвичке. Отметим, что показанный орловчанками результат позволил в общем зачете регионов Орловской области подняться на девятую строчку.





Анастасия Дорохова

3 июня 2019 года







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