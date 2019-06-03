Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
3.06.2019
17:40:22
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Власти Орловской области начали формировать проект бюджета на 2020 год

На рассмотрение в Облсовет он должен быть передан до 7 октября. О предстоящей работе и изменениях в отношениях с Минфином сегодня говорили на заседании правительства области.

До 6 июня областной департамент экономического развития вместе с управлением по тарифам должны рассчитать, как в следующем году изменятся потребительские цены, и что будет с коммунальными тарифами. Эта информация будет передана в департамент финансов. Тот в свою очередь до конца июня рассчитает предельные объёмы будущего бюджета и направит их главным распорядителям бюджетных средств. До 25 июля необходимо обосновать итоговые цифры и передать в Минфин уже готовый проект закона о бюджете области до 2 сентября. На этом этапе, кстати, появились изменения.

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Мы в предыдущие годы, по соглашению с Министерством финансов, направляли на рассмотрение проект закона об областном бюджете в Министерство финансов, и не должны были ждать от них результата. То теперь только после согласования Министерством финансов проекта закона об областном бюджете мы его направляем на рассмотрение и утверждение в Областной совет».

В самом бюджете в первую очередь будет учитываться финансовое обеспечение социальных обязательств и средства, предусмотренных как софинансирование нацпроектов. При этом глава региона призвал членов областного Правительства проработать источники дохода казны, поскольку есть предпосылки, что федеральный центр урежет Орловщине дотации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Увеличение плана, который нам ставил Минфин на 1 миллиард рублей по налоговым неналоговым доходам за 2018-й год, приводит к естественному сокращению объёма дотаций. Я ориентирую на то, чтобы мы максимально активно работали с Министерством финансов, не снижали набранные обороты, которые у нас есть. Наша задача не только получать федеральную поддержку, но и накапливать свой собственный потенциал. Но при этом очень важно понимать, каким образом с Министерством финансов по этим дотациям выстроены отношения».



Антон Киселёв
3 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта