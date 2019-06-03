Новости версия для печати Власти Орловской области начали формировать проект бюджета на 2020 год На рассмотрение в Облсовет он должен быть передан до 7 октября. О предстоящей работе и изменениях в отношениях с Минфином сегодня говорили на заседании правительства области.



До 6 июня областной департамент экономического развития вместе с управлением по тарифам должны рассчитать, как в следующем году изменятся потребительские цены, и что будет с коммунальными тарифами. Эта информация будет передана в департамент финансов. Тот в свою очередь до конца июня рассчитает предельные объёмы будущего бюджета и направит их главным распорядителям бюджетных средств. До 25 июля необходимо обосновать итоговые цифры и передать в Минфин уже готовый проект закона о бюджете области до 2 сентября. На этом этапе, кстати, появились изменения.



Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Мы в предыдущие годы, по соглашению с Министерством финансов, направляли на рассмотрение проект закона об областном бюджете в Министерство финансов, и не должны были ждать от них результата. То теперь только после согласования Министерством финансов проекта закона об областном бюджете мы его направляем на рассмотрение и утверждение в Областной совет».

В самом бюджете в первую очередь будет учитываться финансовое обеспечение социальных обязательств и средства, предусмотренных как софинансирование нацпроектов. При этом глава региона призвал членов областного Правительства проработать источники дохода казны, поскольку есть предпосылки, что федеральный центр урежет Орловщине дотации.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Увеличение плана, который нам ставил Минфин на 1 миллиард рублей по налоговым неналоговым доходам за 2018-й год, приводит к естественному сокращению объёма дотаций. Я ориентирую на то, чтобы мы максимально активно работали с Министерством финансов, не снижали набранные обороты, которые у нас есть. Наша задача не только получать федеральную поддержку, но и накапливать свой собственный потенциал. Но при этом очень важно понимать, каким образом с Министерством финансов по этим дотациям выстроены отношения».





Антон Киселёв

3 июня 2019 года







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