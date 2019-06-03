Новости версия для печати В Орле отметили День защиты детей Цель праздника не только развлечь, но и рассказать о безопасности.



Добавить к празднику уроки безопасности решили сотрудники МЧС. В интерактивном варианте сразу на нескольких площадках ребятам напомнили элементарные правила поведения с незнакомцами, на природе и водоемах. В этот день можно было почувствовать себя не только водолазом-спасателем, научиться оказывать первую медицинскую помощь, изучить салон специальной машины и стать на минутку ее водителем, а также примерить противогаз.



В свободном доступе была и боевая одежда пожарного. На то, чтобы ее надеть, у профессионала уходит от 20 до 27 секунд. Мальчишкам, решившим ее примерить, понадобилось чуть больше времени.



В этот день дети испытали все аттракционы, сделали разноцветным асфальт, разучили танцевальные движения. Смельчакам предлагали с закрытыми глазами пройти лабиринт.



В День защиты детей было ясно, что праздник только начинается - все лето в Детском парке будут проходить конкурсы, викторины, развивающие мастер-классы, на открытом воздухе будет работать школа танцев.









Анна Вайсергисер

3 июня 2019 года







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