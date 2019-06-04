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Прокуратура Орловской области комментирует
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Начальник Ливенской исправительной колонии и его заместители будут уволены

Об этом сообщил замдиректора ФСИН России. Поводом к таким кадровым мерам стало видео, которое разлетелось в Интернете. На нём - заключенные празднуют Пасху и высказывают лозунги. Подробности скандала выяснял Иван Суверин.

Съемка камеры мобильного телефона запечатлела счастливый момент пасхального разговения у заключенных ИК-2. Видео явно снимает кто-то из участников пира. «Христосуются» герои ролика на свой особый манер. Пользователей сети возмутили не только воровской пафос и обильное застолье за решеткой. На видео, снятом с разных ракурсов, не усматривается ни одного сотрудника ФСИН, заключенные предоставлены сами себе, да и наличие телефона в зоне - также криминал, сообщили нам прокуратуре области.
 
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «По информации, размещенной в сети Интернет, о нарушениях уголовно-исполнительного законодательства в исправительном учреждении ИК-2 УФСИН России по Орловской области в Ливенском районе, прокуратурой области была незамедлительно организована проверка. На территорию колонии для проведения проверки выехала комиссия прокуратуры Орловской области. По результатам проверки будет дана оценка обеспечения сотрудниками колонии режимных требований, а также всех требований уголовно-исполнительного законодательства. Будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования и поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц».
 
В Ливенской колонии № 2 нам не раз демонстрировали свою готовность жестко пресечь любые нарушения режима заключенными. На фоне скандального видео усомниться в компетентности и благонадежности персонала колонии пришлось и руководству ФСИН.
 
Александр Минаков, врио начальника УФСИН России по Орловской области: «По факту появившейся видеозаписи из ИК-2 УФСИН России по Орловской области проводится проверка сотрудниками центрального аппарата и аппарата УФСИН России по Орловской области. По результатам проверки будут приняты все необходимые решения».
 
Контингент в Ливенской колонии строгого режима содержится специфический: туда попадают за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за рецидив. И правоохранители, и простые граждане сходятся в одном: воровская вольница в таком учреждении совершенно неуместна.





Иван Суверин
3 июня 2019 года

 


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