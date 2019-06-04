Новости версия для печати В Орле стартовал «Парад планет» Под таким девизом в этом году открылся IX Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI». В космических представлениях примут участие театральные коллективы из четырех стран. А началось все со «Сцен из деревенской жизни». Это проект русско-австрийского режиссера, в нем отсутствуют языковые границы, на сцене актеры говорят на двух языках, а еще - на языке эмоций, души и чувств, что понятны и без переводчиков.



Открытие IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей «Люди» началось красочным шествием. По Александровскому мосту пронесли флаги стран участников - России, Австрии, Израиля и Болгарии. Символом фестиваля на этот раз стал «Парад планет» - астрономическое явление, когда планеты Солнечной системы образуют единую линию. Так же в одну орбиту в этом году встали 11 театральных коллективов. Их «космическое звучание» началось с перформанса. Театр, звезды, люди, грим и настроение - все слилось воедино. Ожидание новых лиц, новых эмоций и спектаклей захватило зрителей. На первом конкурсом показе зал полон. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В рамках фестиваля запланировано большое количество постановок, спектаклей, мастер-классов - именно для детей, запланированы проекты «Мы же люди», «Таланты идут в люди». Мастер-классы, которые будут представлять сами дети и для детей, будут выставки детей». Актеры австрийского театра-лаборатории стерли языковые границы. Играли «Сцены из деревенской жизни» - драму по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Минимализм и мультимедийные технологии полностью погрузили зрителя в постановку. Не было костюмов чеховских времен, отсутствовали привычные штампы. Неожиданно и захватывающе. А роль Судьбы в спектакле сыграла режиссер.

Оценивать работы будет жюри, в составе которого пять человек. Каждого представили на пресс-конференции для СМИ. С фестивалем со дня основания - Наталья Жукова: сначала из зрительного зала, потом, как участник. Теперь за ней решающее слово. Наталья Жукова, председатель жюри: «Это возможность, никуда не выезжая, увидеть коллективы и спектакли совершенно разного направления, совершенно разного уровня, это возможность окунуться с головой в то, что мы зачастую мельком видим по телевизору».

Оценочные листы в надежных руках. А победитель фестиваля «LUDI» известен в любом случае - это зритель.









Анна Вайсергисер

3 июня 2019 года







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