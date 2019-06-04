Новости версия для печати На Орловщине стартовал купальный сезон Время усилить меры безопасности - считают в региональном управлении МЧС.



Особое внимание спасатели уделят работе с детьми. Например, практически во всех летних лагерях пройдут тематические «Дни безопасности». На мероприятиях инспекторы и спасатели проведут занятия и инструктаж с персоналом и детьми по мерам безопасности на воде. Так же ежедневно патрулируются несанкционированные пляжи – инспекторы напоминают, что купаться там нельзя. Это грозит штрафом и опасно для жизни. А на официальных местах отдыха организовано дежурство спасателей и медиков.



Профилактическая работа продлится до окончания купального сезона.





Мария Семак

4 июня 2019 года







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