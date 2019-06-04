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Почти 6 тысяч орловцев не смогли отправиться в поездку за границу из-за долгов по алиментам

Еще больше трехсот человек привлечены к административной ответственности и 167 – к уголовной.

Согласно статистике управления, в большинстве случаев безответственными родителями оказываются мужчины. Но есть и женщины, они составляют 15 % от общего числа должников.

Сотрудники ведомства напоминают: если нет желания испортить свой отпуск или лишиться автомобиля – заплатите алименты своим детям.