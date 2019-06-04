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вторник
4.06.2019
12:46:49
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В Орле продолжает свою работу Международный театральный фестиваль «LUDI»
Сегодня орловские зрители увидят две постановки – работу театра «Свободное пространство» «Вторая смерть Жанны Дарк» (16+) и спектакль «Ночь Гельвера» (16+), который представит московский театр под руководством Армена Джигарханяна.
Фестиваль будет идти до 7 июня, и каждый день насыщен яркими событиями. Впервые в этой масштабной творческой встрече принимают участие актеры из Австрии. В программе 11 постановок театров России и других стран, мастер-классы, обсуждения спектаклей. На 6 июня запланирован благотворительный концерт, во время которого все орловцы смогут увидеть танцевальные и песенные фрагменты детских спектаклей театра «Свободное пространство». Он состоится в Детском парке, на площадке возле фонтана «Кони».
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