Новости версия для печати 8 июня с юными орловскими футболистами встретится голкипер «Спартака» Александр Селихов Об этом он сообщил в социальных сетях.



Мастер-класс пройдет 8 июня, начало в 17:00. Открытую тренировку спортсмен проведет совместно со своим первым тренером Владимиром Сычевым. пройдет, начало в. Открытую тренировку спортсмен проведет совместно со своим первым тренером Владимиром Сычевым.

Напомним, Александр Селихов стал игроком московского «Спартака» в декабре 2016 года. В мае 2018 года орловец получил травму и был вынужден пропустить домашний Чемпионат мира.





Мария Семак

4 июня 2019 года







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