Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек получил травмы.



3 июня в Орле в 17:25 водитель, управлял автомобилем «Лада Ларгус», следовал по Московскому шоссе и в р-не дома №166 допустил столкновение с автомобилем «Шкода Фабиа», который двигался впереди в попутном направлении. Позднее из травмпункта больницы им.Боткина поступила информация о том, что за медпомощью обратился водитель автомобиля «Шкода», ему назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

4 июня 2019 года







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