Новости версия для печати Власти Орла определились со стоимостью детского отдыха Руководство города определило два основных вида лагерей.



Речь идет, прежде всего, о загородных оздоровительных и пришкольных лагерях. На оздоровительную кампанию выделено почти 29 миллионов рублей. На путевки в загородные лагеря и питание в пришкольных лагерях будут направлены примерно равные суммы. Кроме того, по информации пресс-службы городской администрации, в период школьных каникул за городом отдохнут 1670 человек. Кроме того, в загородных оздоровительных лагерях запланированы профильные смены для 318 одаренных детей. Также будет предусмотрена профильная смена для 20 подростков, состоящих на профилактическом учете.





Анастасия Дорохова

4 июня 2019 года







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