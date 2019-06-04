Новости версия для печати Брат убил брата после совместного распития спиртного Преступление произошло в Мценском районе.



Убийство было раскрыто по горячим следам. По информации СК РФ по Орловской области, преступником оказался 44-летний родной брат потерпевшего, который сознался в содеянном. Он пояснил, что в ходе распития спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес удар ножом в область грудной клетки брату. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.



Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Анастасия Дорохова

4 июня 2019 года







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