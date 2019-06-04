Новости версия для печати В Орловской области продолжается работа по исполнению поручений президента страны в сфере культуры и искусства В областной администрации обсудили реализацию нацпроекта, а также вопросы, касающиеся поддержки добровольческого движения, охраны объектов культурного наследия и строительства домов культуры в небольших населенных пунктах.



Одним из важных направлений работы является культурное волонтёрство. В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди», к 2024 году количество так называемых «культурных» добровольцев должно достичь 180 человек. На их плечи ляжет помощь в организации сохранения культурного наследия, в том числе и охраны памятников. Кроме этого они будут помогать в проведении различных мероприятий. Так, уже в этом году в подготовке к XX Международному фольклорному празднику «Троицкие хороводы в «Орловском полесье» будут привлечены 150 волонтеров. Напомним, мероприятие пройдет 16 июня на новой площадке - в селе Льгов Хотынецкого района. Гостей праздника ожидают народные гуляния, выставка ремесел, приключенческий квест «Девять дубов», а также опен-эйр «Этнолето». Еще один важный вопрос, который обсуждался на встрече, - оснащение небольших населенных пунктов модульными домами культуры. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Каждая заявка должна быть изучена детально. Мы имеем опыт, когда появляются дорогостоящие объекты, которые не всегда используются на 100%. Если мы говорим о строительстве - помимо существующих - дополнительных объектов, необходимо обратить внимание на порядок использования высвобождаемой территории. Просто недопустимо бросать объект и заниматься новым».

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Надежда Невматулина

4 июня 2019 года







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