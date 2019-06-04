Новости версия для печати В Ливнах отметили День района Ливенский район ежегодно входит в число лидеров по сбору урожая зерновых и сахарной свеклы. Постепенно увеличиваются и показатели промышленности.



Те, кто отличился на своем трудовом посту в этом году, были удостоены областных наград. Вручение приурочили к празднику - Ливенский район отметил свою 408-ю годовщину со дня образования. Поздравить ливенцев с этим событием приехал глава региона Андрей Клычков. Сельские труженики, передовики производства работники культуры, врачи и учителя попали в список награжденных почетными грамотами, благодарностями и памятными медалями. И Почетным гражданином в районе стало больше - в этом году звание присвоили директору Козьминской средней школы Нине Неклюдовой. По сложившейся традиции после торжественной части, гости посетили подворья и насладились выступлениями творческих коллективов.





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4 июня 2019 года







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