В Ливнах отметили День района

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вторник
4.06.2019
12:45:55
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В Ливнах отметили День районаЛивенский район ежегодно входит в число лидеров по сбору урожая зерновых и сахарной свеклы. Постепенно увеличиваются и показатели промышленности.
Те, кто отличился на своем трудовом посту в этом году, были удостоены областных наград. Вручение приурочили к празднику - Ливенский район отметил свою 408-ю годовщину со дня образования. Поздравить ливенцев с этим событием приехал глава региона Андрей Клычков. Сельские труженики, передовики производства работники культуры, врачи и учителя попали в список награжденных почетными грамотами, благодарностями и памятными медалями. И Почетным гражданином в районе стало больше - в этом году звание присвоили директору Козьминской средней школы Нине Неклюдовой. По сложившейся традиции после торжественной части, гости посетили подворья и насладились выступлениями творческих коллективов.
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