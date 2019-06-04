Новости версия для печати

Коротко о главном

- Культурные планы на год вперед: начнут с Троицких хороводов. А вот чем продолжат - обсудили в администрации области.





- Прекрасные мгновения обычной жизни. Будущие дизайнеры представили свое видение мира - в фотовыставке «Альбом 302».





- Безопасность в приоритете: сотрудники МЧС взяли под особый контроль пляжи





- Родительский долг: не выплатил алименты - за границу не поедешь





- На высшей ступени пьедестала: орловский рукопашник Максим Ефременко завоевал золото на Чемпионате мира.