Новости версия для печати Очередной международный успех записал в свой актив орловский рукопашник Максим Ефременко Воспитанник региональной федерации завоевал золото Чемпионата мира.



Международный турнир с участием 200 спортсменов из 40 стран состоялся в Санкт-Петербурге. На пути к финалу Максим Ефременко провел четыре поединка с представителями Ирана, Молдовы, ДНР и Беларуси. Все бои орловец завершил досрочно. В борьбе за золотую медаль Максим Ефременко одержал победу над бойцом из Узбекистана. Отметим, что для орловского рукопашника титул Чемпиона мира - второй в карьере. Ранее на высшую ступень пьедестала Максим Ефременко поднимался в 2015 году.





Анастасия Дорохова

4 июня 2019 года







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