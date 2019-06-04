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В рамках Дней Москвы в Орловской области прошла матчевая встреча дзюдоистов

Сотрудничество Орла и столицы набирает обороты. Теперь и в спорте.

Перенимать опыт у столицы - дело для многих привычное. В этот раз дошло и до спорта. Впервые в Орле состоялась матчевая встреча между орловскими и столичными дзюдоистами. Москвичи приехали себя показать и на других посмотреть. 
 
Руслан Зиатдинов, тренер сборной Москвы по дзюдо среди юношей до 15 лет: «В первую очередь, матчевые встречи объединяют команду - как нашу, так и соперника. Это хороший толчок для будущего. Так как эти юноши в ближайшем будущем будут выступать на Первенствах России, попадут в сборные».
 
В состав команд вошли по 18 спортсменов. Для каждого из них дзюдо занимает важную часть жизни. 13-летний москвич Егор Кравец занимается спортом восемь лет. За это время он выигрывал серебро Первенство России. И есть желание расти дальше.
 
Егор Кравец, участник соревнований (г. Москва): «Прихожу с боевым настроением каждый раз на тренировку. И у меня стоит цель стать олимпийским Чемпионом по дзюдо».
 
Вместо традиционных трех минут боя орловец Кирилл Рыжков провел на татами почти шесть. Соперник достался равный по силам. Но терпение и воля помогли нашему спортсмену добиться очередного успеха в любимом виде спорта
 
Кирилл Рыжков, участник соревнований (г. Орёл): «Мне нравится дзюдо, потому что это контактный вид спорта. Я люблю делать броски».
 
И орловские, и московские дзюдоисты согласились с тем, что подобные турниры надо ввести в традицию. Есть планы и по расширению спортивного сотрудничества. 
 
Николай Королев, президент Орловской областной федерации дзюдо и самбо: «Мы хотим сделать так, чтобы турнир проходил постоянно, по очереди - год у нас, год у них, но состоял не только из поединков, а чтобы ребята могли 3-4 дня потренироваться вместе, подружиться».
 
Выступление на орловском турнире станет для дзюдоистов завершением сезона. Есть время, чтобы набраться сил и подготовиться к новым турнирам.





Анастасия Дорохова
4 июня 2019 года

 


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