Новости версия для печати

В Орле начнет работать новый перевозчик мусора

К работе на днях приступает новый перевозчик. По информации представителя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «Зелёная роща», он планирует полностью заменить контейнеры в Железнодорожном районе. Мусоровозы оснащены видеокамерами, что позволяет в режиме реального времени смотреть, где находится и какую работу выполняет автомобиль.

Кстати, сегодня в мэрии Орла состоится заседание штаба по контролю за вывозом мусора.