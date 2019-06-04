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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Мценском районе стартовали региональные соревнования в рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»Они проходят при поддержке областной службы спасения.
Базой для состязаний стал детский центр «Юбилейный». «Школа безопасности» - это многоборье с элементами навыков выживания и спасения. В процессе подготовки инструкторы формируют у подростков сознательное отношение к личной и общественной безопасности, а также умения для активной взаимопомощи в экстремальных ситуациях. В региональном финале участвуют команды, победившие в муниципальных соревнованиях.
Сергей Гладков, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «В течение семи соревновательных дней ребятам придется показать все свои навыки и умения: преодолеть полосу препятствий, пройти комбинированную пожарную эстафету, поработать на водной акватории, в природной, техносферной среде, показать свою общую физическую подготовленность».