Новости версия для печати В Мценском районе стартовали региональные соревнования в рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Они проходят при поддержке областной службы спасения.



Базой для состязаний стал детский центр «Юбилейный». «Школа безопасности» - это многоборье с элементами навыков выживания и спасения. В процессе подготовки инструкторы формируют у подростков сознательное отношение к личной и общественной безопасности, а также умения для активной взаимопомощи в экстремальных ситуациях. В региональном финале участвуют команды, победившие в муниципальных соревнованиях. Сергей Гладков, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «В течение семи соревновательных дней ребятам придется показать все свои навыки и умения: преодолеть полосу препятствий, пройти комбинированную пожарную эстафету, поработать на водной акватории, в природной, техносферной среде, показать свою общую физическую подготовленность».





Иван Суверин

4 июня 2019 года







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