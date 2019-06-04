Новости версия для печати Алексей Волин: «На Орловщине переход на цифровое телевещание прошел без сбоев» Орловская область полностью перешла на цифровое телевещание. В этом сегодня лично убедился заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Он находится с рабочим визитом в Орловской области.



В первой половине дня Алексей Волин посетил колл-центр, куда стекаются все звонки от жителей региона, связанные с переходом на цифровое вещание, и пообщался с «цифровыми волонтёрами». Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: «Это замечательная возможность помочь конкретным живым людям с конкретным делом, чтобы у человека была радость от того, что мы перешли на цифровое телевидение, и у человека появляются новые возможности». Как сообщили в региональном департаменте информационных технологий, за неделю на телефоны горячей линии поступило около 120 звонков. И это в два раза меньше аналогичного показателя в Брянской и Воронежской областях. На переходный период время работы горячей линии увеличено до пяти часов в день. Жителям Орловской области доступны два телефона горячей линии по вопросам подключения цифрового телевещания: 8 (800) 220-20-02 - звонок по России бесплатный, и региональный телефон: 59-99-70. На последний номер как раз можно звонить, если вам нужна помощь «цифровых волонтеров», которые прошли обучение на базе Орловского РТРС. Команды доброты выезжают на дом и помогают настроить оборудование на «цифру».





Надежда Невматулина

4 июня 2019 года







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