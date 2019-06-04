Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Цифра» шагает по Орловщине. О тонкостях перехода на новый формат телевещания сегодня волонтёры рассказали гостю из профильного Министерства. - Мусоровозы с видеокамерами - не миф, а реальность. Скоро они появятся на улицах областного центра. - 302 повода сходить на фотовыставку.

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Вести-Орёл

4 июня 2019 года







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