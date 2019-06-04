Новости версия для печати Порядок и качество: ТФОМС Орловской области отвечает на вопросы граждан Гость редакции «Орловского информбюро» - Роман Федяков, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области. В коротком интервью он отвечает на поступающие в адрес нашего портала вопросы граждан, связанные с порядком оказания медицинской помощи по полисам ОМС.



Орловское информбюро: Многие орловцы интересуются, можно ли «прикрепиться» к другой поликлинике – поближе к работе? Есть ли в этом смысл и как это сделать?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (то есть к поликлинике), осуществляется как по территориально-участковому принципу, так и по выбору пациента. То есть вы имеете полное право выбирать то учреждение, до которого вам удобнее добираться. Но по закону, это можно делать только раз в год. Исключения делаются только для тех граждан, кто изменил место жительства или место пребывания.

Как это делается: вы обращаетесь в выбранную поликлинику с заявлением, паспортом и полисом ОМС. Таким образом, вы подтверждаете факт открепления от одной медицинской организации и прикрепления к другой. Но учтите, что по вызову на дом приходит только участковый врач, закрепленный медицинской организацией за данным участком. Поэтому, открепляясь от поликлиники по месту жительства, вы фактически лишаетесь права бесплатного вызова врача на дом. Орловское информбюро: Ещё один часто задаваемый вопрос касается диагностики. Если врач в стационаре не сообщает о поставленном диагнозе, имеет ли пациент право всё-таки узнать его? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Безусловно. Законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения предъявлены следующие требования к срокам постановки диагноза: - установление предварительного диагноза врачом профильного отделения стационара должно осуществляться не позднее 2 часов с момента поступления пациента в медицинскую организацию; - установление клинического диагноза – в течение 72 часов с момента поступления пациента в профильное отделение стационара (в случае поступления пациента по экстренным показаниям – не позднее 24 часов с момента поступления пациента в профильное отделение стационара).

Информацию о состоянии здоровья предоставляют пациенту: лечащий врач и другие медработники, принимающие непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. Так что спрашивайте и не стесняйтесь! Орловское информбюро: Не секрет, что полисы ОМС люди теряют так же часто, как и паспорта. Что делать в случае утери и как получать без полиса медицинскую помощь?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Во-первых, с документами надо быть внимательнее! Но ничего непоправимого здесь нет. Нужно просто обратиться в одну из страховых компаний, представленных в нашем регионе, с заявлением установленной формы о выдаче дубликата полиса.

В день обращения страховая компания выдаст временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС и удостоверяющее право гражданина на бесплатное оказание ему медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая. Временное свидетельство будет действительным до момента получения полиса, но не более 45 рабочих дней с даты его выдачи.

С временным свидетельством вы вправе беспрепятственно обращаться за медицинской помощью.

Орловское информбюро: И, наконец, давайте сориентируем граждан. Куда стоит обращаться с вопросами о качестве и порядке оказания медицинской помощи, о правах застрахованного в системе ОМС лица? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В первую очередь, в свою страховую компанию. Её название указано в полисе, телефоны размещены на информационных стендах в регистратурах медицинских организаций, на сайтах страховых компаний и на сайте ТФОМС. И вас соединят со страховым представителем, компетентным именно в вашем вопросе. Но иногда проще обратиться к страховому представителю, который дежурит в данный момент в медицинской организации.

В ближайшее время у жителей Орловской области появится ещё один канал связи: в медицинских организациях будут установлены телефоны прямой связи со страховыми представителями. Не нужно будет даже набирать номер, достаточно поднять трубку и ждать ответа оператора.

Я напомню, что процесс оказания медицинской помощи в нашей стране строго регламентирован, что способствует повышению её качества. Будьте внимательны к себе, своему здоровью и не стесняйтесь задавать вопросы. Мы работаем для того, чтобы граждане могли делать это беспрепятственно и своевременно.





Орловское Информбюро

4 июня 2019 года







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