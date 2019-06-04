Новости версия для печати Совещание в администрации города Орла Город зарастает лопухами. Удобства на пляжах. Ремонт амфитеатра в Детском парке. В Орле появятся мусоровозы с видеокамерами.



Установившаяся по-настоящему летняя и солнечная погода вносит свои коррективы в облик города - трава, которая в некоторых местах сейчас по колено, не радует орловцев. На рабочем совещании в администрации Орла возникли вопросы к организациям, отвечающим за санитарное состояние областного центра. Мэр Орла Василий Новиков отметил, что город скоро зарастет лопухами, несмотря на «усиление работы», о которой твердят ответственные. Глава администрации города Александр Муромский, в свою очередь, поручил главам районов усилить работу по контролю за содержанием прилегающих территорий, а также затронул тему отдыха у водоемов.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Было обращение в эфире ГТРК «Орел», жители просили установить настилы в кабинках для переодевания, речь о городском пляже. Также надо не забывать косить траву на территории пляжа».

Солнечные дни дают возможность в полной мере заняться ремонтом дворовых и общественных территорий. В Детском парке работа уже началась.



Олег Минкин, первый замглавы администрации г. Орла: «На сегодняшний момент в плане закупок размещена закупка для реализации одного из этапов - самого масштабного, в ходе которого будут выполнены работы по благоустройству территории - мощение дорожек, переустройство всех инженерных коммуникаций, установка малых архитектурных форм, скамеек, освещения, игрового оборудования. Будет установлен фудкорт возле амфитеатра».

Что касается пресловутой «мусорной» темы, то представители управляющей компании «Зеленая роща» сообщили - в городе к обслуживанию приступает новый перевозчик.



Алексей Козеев, первый замдиректора УК «Зелёная роща»: «Новый перевозчик планирует полностью заменить штаб контейнеров, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями СанПиНа. Этот перевозчик на сегодняшний момент имеет лучшую материально-техническую базу, которая есть на территории Орловской области. Мусоровозы, которые планируют использовать на территории Железнодорожного района, оснащены видеокамерами, которые позволяют в режиме онлайн смотреть, что делает автомобиль».

Предстоящие нововведения радуют, однако главная задача остается неизменной - чтобы город был чистым, - отметил Александр Муромский.





Юлия Опанасюк

4 июня 2019 года







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