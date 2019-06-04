Новости версия для печати Роспотребнадзор - за чистоту рук С началом летних каникул увеличился риск заболеть кишечной инфекцией. Орловцам об этом напоминают санитарные врачи. Детям нужно быть осторожнее, а родителям – внимательнее.



По данным управления, ситуация пока спокойная, но с каждым теплым днем может измениться в худшую сторону. При появлении первых симптомов кишечной инфекции - а это рвота, расстройство кишечника, боли в животе и повышенная температура - нужно обратиться к врачу. А избежать болезни помогут простые правила личной гигиены и питания.



Ольга Артёмова, замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Каждый должен помнить, что придя с улицы, после туалета, перед приготовлением пищи, и перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом. Важно приобретать продукты питания только в проверенных местах, обязательно обращать внимание на сроки».





Елена Литинская

4 июня 2019 года







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