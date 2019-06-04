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«Прогульщики» по Орлу открыли сезон

Накануне все, кому интересна история города, собрались у памятника Лескову. Компания собралась настолько большая, что привлекала внимание издалека.

Сегодня улица Карачевская все еще хранит дух старины - не глубокой, но 19-го столетия. Тогда, в 70-80-х был расцвет урбанизации - люди ехали в город, организовывали свое дело. Доходные дома - все как у Достоевского - с дорогими апартаментами и скромными клетушками под самым чердаком. Здания с арками, лепниной и декоративными окнами. Проекты заказывали не у кого-нибудь, а у Тибо-Бриньоля. При этом, правда, брали на себя смелость корректировать работу великого архитектора, отдавая предпочтение прибыли, а не красоте. Именно так и сделал купец Бунаков, пристроив к дому две боковые веранды (Карачевская, 36).

Дарья Фурманская, экскурсовод, краевед: «Зачем он пристраивал веранды? Потому что это экономило площадь внутри дома. Веранды были неотапливаемые, а архитектор задумал сделать лестницы внутри дома, в тепле. Купцу на это было наплевать, потому что площадь ему нужна была для другого - там еще четыре квартиры можно было сделать».

Сейчас о былой красоте дома можно только догадываться. Он давно расселен. А сколько раз горел - пожарные, наверное, со счета сбылись.

Здание по адресу Карачевская, 26 сохранилось гораздо лучше. Его владелицей была - крестьянка Сурова. Дама, при низком сословии, настолько состоятельная, что некоторые дворянки могли бы позавидовать. В собственности - несколько доходных домов. Экскурсоводы попытались разгадать эту экономическую тайну.

Дарья Фурманская, экскурсовод, краевед: «Здесь, видимо, действительно двойной уход от налогов. Во-первых, на женщину было зарегистрировано имущество, а женщины налоги не платили, а она еще и крестьянка, может, ей еще и доплачивали что-нибудь. И еще один вариант - может, им выгодно было, что называется, не «отсвечивать». Может, они староверами были. К купцам было побольше внимания, а крестьяне - они и есть крестьяне, что на них смотреть».

Здесь же, на Карачевской, как раз у памятника Лескову, стоит единственная в области часовня-ротонда. До наших дней она сохранилась практически в первозданном виде, даже кованые двери - старинные.

Дарья Фурманская,экскурсовод, краевед: «Ее спасло то, что ее приспособили в советское время для различных хозяйственных нужд, в том числе здесь была такая забавная мастерская для заправки шариковых ручек».

Столько секретов и тайн хранят эти старые здания, столько событий помнят. Проект «Экскурсии по Орлу» - прекрасная возможность узнать побольше об истории родного города. Впереди еще три прогулки по Карачевской и множество путешествий по другим улицам.

Сегодня - вторая часть экскурсии по одной из старинных улиц города - Карачевской. Трагическая судьба графа Комаровского, гимназический пансион, поэт Пётр Потёмкин - эти истории еще впереди. Присоединяйтесь. Будет интересно (6+). Подробная информация на странице https://vk.com/excurs_orel


Мария Семак
4 июня 2019 года

 


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