Орловские ориентировщики добились успеха в Нижегородской области

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среда
5.06.2019
13:44:28
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Орловские ориентировщики добились успеха в Нижегородской областиЗавоевали четыре медали на всероссийских турнирах.
В окрестных лесах Дзержинска состоялись сразу два турнира: Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) и Всероссийские соревнования среди обучающихся (Летняя программа «Младший возраст»). В турнирах приняли участие более 1000 спортсменов. В копилке команды Орловской области оказалось четыре награды: Конова Дарья стала лучшей в дисциплине «кросс-спринт» и «кросс-эстафета». В активе Кристины Квасовой – серебро в «кросс-эстафете». Святослав Васин выиграл бронзу в дисциплине «кросс-классика».
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