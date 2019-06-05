Новости версия для печати Орловскую молодежь приглашают на стажировку в органы госвласти В июне стартует всероссийский проект «ProКадры».



Проект реализует Ассоциация молодежных правительств РФ совместно с Росмолодежью и Правительством Республики Татарстан. Организаторы планируют, что участие в проекте откроет молодым людям из регионов временный доступ в самые престижные департаменты ведущих министерств страны. К участию приглашаются орловцы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки на участие в проекте принимаются до 15 августа на сайте http://прокадрыамп.рф.



Отборочная часть подготовки включает в себя тестирование, мотивационный ролик и онлайн-интервью. Участники, прошедшие отбор, в течение месяца пройдут обучение и до конца ноября поступят на стажировку в федеральных органах исполнительной власти на срок от двух недель до одного месяца.





Анастасия Дорохова

5 июня 2019 года







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