Орловскую молодежь приглашают на стажировку в органы госвласти

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среда
5.06.2019
13:44:40
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Орловскую молодежь приглашают на стажировку в органы госвластиВ июне стартует всероссийский проект «ProКадры».
Проект реализует Ассоциация молодежных правительств РФ совместно с Росмолодежью и Правительством Республики Татарстан. Организаторы планируют, что участие в проекте откроет молодым людям из регионов временный доступ в самые престижные департаменты ведущих министерств страны. К участию приглашаются орловцы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки на участие в проекте принимаются до 15 августа на сайте http://прокадрыамп.рф.
Отборочная часть подготовки включает в себя тестирование, мотивационный ролик и онлайн-интервью. Участники, прошедшие отбор, в течение месяца пройдут обучение и до конца ноября поступят на стажировку в федеральных органах исполнительной власти на срок от двух недель до одного месяца.
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