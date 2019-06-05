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среда
5.06.2019
13:44:16
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Летнюю эстраду в детском парке Орла демонтируют с «Триумфом»Подрядчик официально «зашел» на объект.
По информации пресс-службы городской администрации, контракт с ООО «Триумф» был заключен вчера. Проектом предполагается замена верхнего и нижнего ярусов сидячих мест, ремонт лестниц, создание смотровой площадки для маломобильных групп населения, которая будет располагаться на месте бывшей кинобудки, и замена систем ливневой канализации. На эти цели из средств федерального бюджета выделено 23,4 млн рублей. В целом благоустройство Детского парка обойдется более, чем в 230 млн рублей. Работы будут проводиться в два этапа с завершением в 2020 году.
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