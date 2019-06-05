Новости версия для печати Летнюю эстраду в детском парке Орла демонтируют с «Триумфом» Подрядчик официально «зашел» на объект.



По информации пресс-службы городской администрации, контракт с ООО «Триумф» был заключен вчера. Проектом предполагается замена верхнего и нижнего ярусов сидячих мест, ремонт лестниц, создание смотровой площадки для маломобильных групп населения, которая будет располагаться на месте бывшей кинобудки, и замена систем ливневой канализации. На эти цели из средств федерального бюджета выделено 23,4 млн рублей. В целом благоустройство Детского парка обойдется более, чем в 230 млн рублей. Работы будут проводиться в два этапа с завершением в 2020 году.





Анастасия Дорохова

5 июня 2019 года







На главную страницу





