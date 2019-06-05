Новости версия для печати В Орловской области станет светлее Региональный власти разработали план ремонта линий электропередач на ближайшие пять лет.



В списке 25 линий электропередач общей протяженностью более 131 километров. Больше всего объектов – десять – будет отремонтировано в 2022 году, меньше всего – в текущем (всего три) и в 2020-м (два). Самыми протяженными линиями электропередач, которые требуют ремонта, станут объекты на автомобильной дороге Ливны – Русский Брод – Верховье в Ливенском и Верховском районах (21,2 км), на автодороге Болхов – Орёл – Витебск в Болховском, Знаменском и Хотынецком районах (14,5 км), а также на автомобильной дороге Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое в Малоархангельском и Колпнянском районах (12,7 км).





Анастасия Дорохова

5 июня 2019 года







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