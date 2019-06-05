Новости версия для печати Быть или не быть приюту? При орловской «Спецавтобазе» числится пункт передержки животных, но он не функционирует, поскольку здание в серьезном ремонте. Этот вопрос подняли на заседании профильного комитета Облсовета.



В первую очередь необходимо привести в порядок крышу. Стоимость работ превышает 3 миллиона рублей. Также необходимо подвести воду и электроэнергию. Но средств на решение проблемы нет. Сейчас прорабатывается вопрос с передачей полномочий по отлову животных на уровень муниципалитетов, однако, это сложная процедура, требующая тщательной подготовки.





Мария Семак

5 июня 2019 года







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