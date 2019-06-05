Одиннадцатиклассники продолжают сдавать государственные экзамены

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среда
5.06.2019
13:43:58
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Одиннадцатиклассники продолжают сдавать государственные экзаменыСегодня выпускники демонстрируют знания по физике и иностранным языкам.
Это предметы по выбору, оценки за них учитываются при поступлении в вуз. «Физиков» в регионе оказалось 704 человека. А вот «иностранцев» поменьше. Экзамены сдают по трем языкам, рейтинг возглавляет английский – его выбрали 318 выпускников, вторым по популярности является французский – его сдают 9 человек, замыкает список немецкий язык – всего 7 одинадцатиклассников решили попробовать свои силы.
Результаты будут в конце июня – по физике не позднее 20 числа, по иностранным языкам – не позднее 24.
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