Новости версия для печати Государственная поддержка – юным десантникам Орловский спортивно-патриотический центр выиграл Президентский грант.



Ребята представили на конкурс проект «Летний сбор-поход «Разведчик ВДВ». По факту это действительно поход, рассчитанный на 10 дней. В команде – дети из неполных и малообеспеченных семей. Во время своего путешествия они получат навыки туристической, тактической и огневой подготовки, научатся метать ножи и оказывать первую помощь, пройдут по местам боевой славы Орловщины, приведут в порядок места захоронений, узнают историю боевых действий во время Орловско-Курской операции и встретятся с ветеранами. Заключительным мероприятием сборов станет проведение испытания на право ношения голубого берета ВДВ.





Мария Семак

5 июня 2019 года







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