Новости версия для печати Под Орлом установят знак в память о Петре Долгорукове Об этом сообщает орловская митрополия. Поклонный крест и камень появятся под Новосилем.



В этом году исполнилось 275 лет со дня рождения князя Петра Долгорукова. Он был известным государственным деятелем, генерал от инфантерии, калужский и московский губернатор, начальник Тульского оружейного завода, участвовал в состоявшейся 250-лет тому назад первой Архипелагской экспедиции графа Орлова-Чесменского, командовал Спартанским легионом в борьбе за независимость Греции, и стал одним из первых кавалеров ордена святого Георгия Победоносца. Погребен Петр Долгоруков на территории монастырского кладбища, недалеко от Новосиля.





Мария Семак

5 июня 2019 года







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